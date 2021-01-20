مشتريات المصريين واستقرار الأسواق العالمية يقربان البورصة من 11600 نقطة

رنا ممدوح – أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات المحلية، وسط صعود للأسواق الأوروبية.

ويرجع سبب الأداء الإيجابي للبورصات الأوروبية إلى مجموعة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة وإيه.إس.إم.إل المصنعة للرقائق بعد أن أعلنت عن تحديثات أرباح مشجعة، فضلا عن تطلع المستثمرين لحزمة تحفيز مالية أمريكية كبيرة مع تولي جو بايدن السلطة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، وانعكست المعنويات المتفائلة بعدما دعت المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى انفاق مالي كبير بإلقاء الضوء على الحاجة لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11595 نقطة، محققا صعودا بنسبة 0.98%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الثلاثيني، ارتفاعا بنسبة 0.85%، وأغلق عند مستوى 63.85 جنيه.

وارتفع مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.06%، و 1.27% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.719.440 مليار جنيه على 188 شركة من خلال 57.342 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 109 شركة مقابل تراجع 42 في حين لم تتغير أسعار 37.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 28.149 مليون جنيه.

وحققت المؤسسات المحلية صافي شراء بمبلغ 39.702 مليون جنيه، مقابل 11.552 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 15.595 مليون جنيه.

وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 15.911 مليون جنيه، مقابل 316.779 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وحققت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 12.554 مليون جنيه.

وسجلت تعاملات الأفراد العرب صافي بيع بقيمة 19.048 مليون جنيه، مقابل 6.493 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 84.68% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 8.8% والعرب على 6.52% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 21.69% من تعاملات اليوم مقابل 78.30% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.98%، تلاه سهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 8.45%، ثم سهم السويس للأسمنت بنسبة 7.81%.

في حين تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.34%، تلاه سهم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 3.10%، ثم سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو بنسبة 3.09%.

ويرى محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن التحرك الإيجابي لسهم البنك التجاري الدولي دعم المؤشر الرئيسي لكسر مستوى مقاومة رئيسي عند 11500 نقطة.

وقال لطفي إن التقارير الدولية الإيجابية تجاه معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري مع استقرار الأسواق العالمية يرسم مسارا إيجابيا للبورصة خلال الربع الأول، متوقعاً أن تشهد السوق موجة ارتفاع جديدة مستهدفا 11800 ومنه 12000 نقطة.

ولفت إلى أن القفزة المنتظرة بمؤشر البورصة الرئيسي مازالت مرهونة بزيادة حصة المؤسسات من التعاملات اليومية، موضحاً أن نسبتها بدأت تتعافي قليلا.

وقال العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ومنها سهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية كان الأكثر إيجابيه، متوقعا أن يشهد مزيد من القفزات مصاحبة لموجة الصعود المنتظرة.

ومن جانبه، قال أحمد شعراوي، مدير التطوير بشركة جلوبال انفست، إن هناك ثلاث قطاعات قادت البورصة لكسر مستهدفها، وهي: البنوك والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية.

وقال شعراوي إن إعلان النتائج المالية الإيجابية لبعض الشركات ومنها مدينة نصر للإسكان والتعمير، تعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وتوقع أن يقود سهم البنك التجاري الدولي موجة الصعود المنتظرة على المدى القصير مع اقترابه من مستويات رئيسية عند 65 جنيه.