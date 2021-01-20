الأسهم الأمريكية تقترب من مستويات قياسية في مستهل حقبة بايدن

العربية دوت نت – فتحت الأسهم الأمريكية على صعود اقترب بها من مستويات قياسية الأربعاء، مع تولي جو بايدن مهام رئاسة الولايات المتحدة. وقفز سهم نتفليكس بعد قول الشركة إنها لم تعد بحاجة إلى اقتراض مليارات الدولارات لتمويل إنتاج المسلسلات التلفزيونية والأفلام. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 145.4 نقطة بما يعادل 1.10% ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 13342.548 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 87 نقطة أو 0.28% مسجلا 31017.54 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 17.30 نقطة أو 0.46% إلى 3816.22 نقطة. وأدى جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، قبل قليل، في حفل غاب عنه الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

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