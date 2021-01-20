جو بايدن في أول تغريدة له رئيسا للولايات المتحدة: إغاثة فورية للعائلات الأمريكية

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سكاي نيوز عربية – نشر الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أول تغريدة له رئيسا للبلاد، وذلك بعد نصف ساعة تقريبا من انتهاء كلمته خلال مراسم التنصيب.
وكتب بايدن على حسابه الرائسي بموقع تويتر: “لا يوجد وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها. لهذا السبب، أتوجه اليوم إلى المكتب البيضاوي للعمل بشكل صحيح لتقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية”.
وجاءت التغريدة بعد كلمة بايدن، التي شدد فيها على أهمية الديمقراطية قائلا: “هذا هو يوم أمريكا، هذا هو يوم الديمقراطية، أمريكا اختبرت، وكانت على قدر التحدي، نحن نحتفل بالديمقراطية اليوم، ورغبة الشعب تم سماعها اليوم، الديمقراطية ثمينة، واليوم انتصرت الديمقراطية”.
كما تطرق بايدن للقضايا والملفات الأهم بالنسبة له في الولايات المتحدة، مبتدئا بقضية فيروس كورونا الذي أودى بحياة 400 ألف أمريكي.
وبعدها تحدث بايدن عن عدد من الوعود والأهداف التي يسعى لتحقيقها كرئيس للبلاد، والتي يحتاج فيها لوحدة الشعب كي يساعدوه على تحقيقها.
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