انتعاشة أمريكية ونتائج قوية ترفع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

سي إن بي سي – ارتفعت الأسهم الأوروبية ، اليوم الأربعاء، بعد تقارير نتائج مشجعة من ASML الهولندية لمعدات صناعة الرقائق وريتشمونت السويسرية للمنتجات الفاخرة، بينما يتطلع المستثمرون إلى خطة تحفيز أمريكية ضخمة مع تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7%، بعد أن تلقى بعض الدعم الإضافي من صعود السوق الأمريكية إلى مستويات قياسية.

وتتجه الأنظار إلى تنصيب بايدن ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، إذ يراهن المتعاملون على خطة أكبر للإغاثة من الجائحة ومزيد من الإنفاق على البنية التحتية في ظل الإدارة الجديدة من أجل تدعيم الاقتصاد الذي يعصف به الوباء.

وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في 20 عاما بعد ارتفاع سهم ASML بنحو 3% إلى ذروة غير مسبوقة بفضل مبيعات فصلية فاقت التوقعات.

وزاد سهم ريتشمونت 2.8%، بعد الإعلان عن زيادة المبيعات ربع السنوية 5% بفضل إنفاق صيني سخي على منتجات علامتها التجارية كارتييه.

يعقد البنك المركزي المصري الأوروبي اجتماعا غدا الخميس حيث من المتوقع ألا يحيد عن السياسات المتبعة، لكنه قد يواجه أسئلة بخصوص التوقعات التي تكتنفها صعوبات متزايدة بعد شهر فحسب من إطلاقه تحفيزا جديدا لاقتصاد منطقة اليورو.