مال وأعمال

الصين تفرض عقوبات على 28 مسؤولا من إدارة دونالد ترامب

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أ ش أ – أعلنت بكين، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 28 مسؤولا من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب؛ بدعوى “انتهاكهم سيادة الصين بشكل خطير”.

وتتضمن قائمة المشمولين بالعقوبات في إدارة ترامب كلا من: وزير الخارجية مايك بومبيو، والمستشار التجاري للبيت الأبيض”بيتر نافارو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.

كما تضم القائمة: نائب وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا ديفيد ستيلويل، والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، والمستشار السابق للأمن القومي جون بولتون، ومستشار الرئيس دونالد ترامب في حملته الرئاسية السابقة ستيفن بانون.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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