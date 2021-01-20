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استئناف رحلات الطيران بين أبوظبي والدوحة 15 فبراير

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العربية دوت نت – قالت الاتحاد للطيران، اليوم الأربعاء، إنها ستعاود تسيير رحلات مباشرة إلى الدوحة من الشهر القادم بعد أن تم الاتفاق على استئناف العلاقات مع قطر هذا الشهر.

توقفت الرحلات بين الإمارات وقطر، وكلتاهما مركز نقل جوي رئيسي، منذ منتصف 2017 عندما قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة.

أنهت الدول العربية هذا الشهر خلافا استمر لأكثر من ثلاث سنوات تسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وخطوط السفر.

وقالت الاتحاد، المملوكة لحكومة أبوظبي، إن الرحلات اليومية إلى العاصمة القطرية ستعود من 15 فبراير.

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وقالت الخطوط الجوية القطرية على تويتر إنها ستستأنف الرحلات إلى دبي في 27 يناير وإلى أبوظبي في 28 منه.

استأنفت ناقلة إماراتية أخرى، العربية للطيران، الرحلات الجوية المباشرة بين الشارقة والدوحة هذا الشهر.

وفي التاسع من الشهر الحالي، أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، استئناف رحلاتها الجوية من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بواقع 7 رحلات أسبوعياً.

وأوضحت الخطوط السعودية أنه سيتم تشغيل 4 رحلات أسبوعيا من الرياض، و3 رحلات أسبوعيا من جدة، وستكون أولى رحلاتها من الرياض إلى الدوحة يوم الاثنين 11 يناير عند الساعة 4:40 مساء بتوقيت الرياض.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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