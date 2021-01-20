اتصالات ودو الإماراتيتان تسمحان بزيادة نسب تملك الأجانب إلى 49%

دوت الخليج – وافق مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات “اتصالات”، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على رفع نسب تملك غير المواطنين لأسهم الشركة من 20% حالياً إلى 49% من رأسمال الشركة.

وقالت “مجموعة اتصالات”، في إفصاح لسوق أبوظبي مساء اليوم، إن رفع نسب تملك غير المواطنين لأسهم الشركة يقتضي تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، وكذلك تعديل النظام الأساسي للشركة وهو ما يتطلب موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

وفي نفس السياق، وافق مجلس إدارتة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، المدرجة في سوق دبي المالية، في اجتماعه اليوم الأربعاء، أيضا على السماح بتملك غير مواطني دولة الإمارات سواء شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً حتى نسبة 49% من رأسمال الشركة.

وأضافت الشركة، في إفصاح للسوق أنه تقرر أيضا السماح لمواطني الإمارات سواء شخصا طبيعيا أو اعتباريا بتملك حتى 100% من رأسمال الشركة، كما تقرر منع التملك في أسهم الشركة من قبل أي شركة اتصالات محلية أو دولية.

وأكدت الشركة في إفصاحها لسوق دبي أنه مع مراعاة المساهمين المالكين لنسبة تفوق 5% من رأسمال الشركة في تاريخ إصدار هذا القرار يمنع التملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص طبيعي أو اعتباري بنسبة تزيد على 5% من رأسمال الشركة.

وأفادت “دو” الإماراتية، بأن هذه القرارات شريطة موافقة السلطات المختصة وتلبية المتطلبات التنظيمية وفقا للمادة 7 من النظام الأساسي للشركة.