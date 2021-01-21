السودان يتفق على خطة إعفاء من دين بأكثر من 400 مليون دولار مع البنك الإفريقي

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سي إن بي سي – قالت وزارة المالية السودانية، على تويتر، إن الخرطوم اتفقت مع البنك الإفريقي للتنمية على استراتيجية للإعفاء من متأخرات عليها تتجاوز 400 مليون دولار.
وأضافت وزارة المالية السودانية أن البنك يمول مشاريع تنموية في السودان بأكثر من 500 مليون دولار.
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