وول ستريت تغلق على ارتفاعات قياسية بعد تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة

سي إن بي سي – أغلقت الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية مرتفعة، يوم الأربعاء، مع تنصيب جو بايدن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، في حين أوقدت نتائج قوية من نتفلكس شرارة موجة صعود للشركات المستفيدة من لزوم المنازل.

وصعدت أسهم نتفلكس، أكبر خدمة لبث المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت في العالم، بعد أن قالت الشركة إنها لم تعد بحاجة إلى اقتراض مليارات الدولارات لتمويل إنتاج مسلسلاتها التلفزيونية وأفلامها.

وقال روي مايفيلد، محلل استراتيجية الاستثمار لدى بيرد في ميلواكي بولاية ويسكونسن، “إنه يوم من الأداء المتفوق لشركات التكنولوجيا وهو أمر نادر خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الأخيرة.”

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 257.86 نقطة بما يعادل 0.83% ليصل إلى 31188.38 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 52.94 نقطة أو 1.39% مسجلا 3851.85 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 260.07 نقطة أو 1.97% إلى 13457.25 نقطة.