تفاصيل اللحظات الأخيرة لصفقة استحواذ بنك أبو ظبي الأول على عوده مصر

أمنية إبراهيم _ كشفت مصادر وثيقة الصلة بصفقة استحواذ بنك أبو ظبي الأول الإماراتي على وحدة بنك عوده اللبناني بمصر، لحابي، أن قيمة الصفقة بلغت نحو 660 مليون دولار بمضاعف قيمة دفترية يقترب من 1.4 مرة.

وبلغ إجمالي أصول بنك عوده مصر نحو 83.2 مليار جنيه ما يعادل 5.3 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر 2020، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.6 مليار جنيه مصري ما يعادل 479 مليون دولار.

هيرميس تتوج إدارة الصفقة بتنفيذها بالكامل للطرفين البائع والمشتري

وعلمت دوت الخليج أن المجموعة المالية هيرميس -المستشار المالي الوحيد والحصري لمجموعة عوده لبنان في عملية بيع وحدتها بمصر- ستتولى تنفيذ صفقة الاستحواذ للطرفين البائع والمشتري.

وتولت المجموعة المالية هيرمس EFG Hermes، دور المستشار المالي الوحيد لمجموعة بنك عوده في عملية استحواذ بنك أبو ظبي الأول على كامل أسهم ذراع البنك اللبناني في مصر.

وعملت كل من شركة ديكرت إل إل بي (Dechert LLP) وشركة ذو الفقار وشركاؤهم كاستشاريّين قانونيين، لبنك عوده.

وعلى صعيد الطرف المشتري في الصفقة FAB، عمل كل من: بنك أبو ظبي الأول وشركة يو بي إس. أيه جي (UBS AG)، فرع لندن، كاستشاريّين ماليّين لعمليّة الاستحواذ. في حين، عملت شركتا “فريش فيلدز بروكهاوس دراينجر إل. إل بي” (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)، ومعتوق بسيوني وحناوي استشاريّين قانونيّين.

جي بي مورجان قدم استشارات السعر العادل للصفقة

وقدم بنك جي بي مورجان JPMorgan، رأيًا لصالح مجموعة عوده لبنان حول السعر العادل لصفقة بيع وحدتها بمصر لبنك أبو ظبي الأول، كما قدمت شركة برودجايت أدفايسرز Broadgate Advisors، خدمات استشاريّة متّصلة لهذه العمليّة لصالح المجموعة اللبنانية.

وبعد شهور من المفاوضات، أعلن بنكا أبو ظبي الأول وعوده لبنان، أمس، عن توقيع الاتفاقية النهائية لعملية استحواذ أبو ظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عوده مصر.

أندريه صايغ: العملية أول استحواذ دولي لبنك أبو ظبي الأول وستسهم في تسريع وتيرة نمو أعمال المجموعة

وقال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبو ظبي الأول، إن هذه العملية تعد أول استحواذ دولي لمصرفه، ومن شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة نمو أعمال المجموعة في أسواق تتمتع بإمكانات واعدة، خصوصًا أن هذا الاستحواذ سيضيف خبرة واسعة وقوّة ماليّة تدعمان مسيرة النمو والإيرادات المستدامة للمجموعة.

ولفت إلى أن بنك أبو ظبي الأول يمتلك تاريخًا طويلًا في مصر، حيث افتتح البنك أوّل فرع له بالسوق منذ أكثر من 45 عامًا.

وأكد صايغ التزام بنك أبو ظبي الأول بدعم العملاء في مصر من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفيّة التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات، فضلًا عن سعيه ليكون حلقة وصل للتجارة والاستثمار بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.

سمير حنا: الصفقة أفضل النتائج التي توصلت إليها مجموعة بنك عوده لصالح الشركاء والعملاء والموظفين

ومن جانبه، قال سمير حنا، رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي الرئيسي لمجموعة بنك عوده، إن عملية الاستحواذ هذه تمثل أفضل النتائج التي توصلت إليها مجموعة بنك عوده لصالح الشركاء كافة، وبشكلٍ خاصّ العملاء والموظفين في مصر، وذلك نتيجة التحدّيات التي يواجهها لبنان منذ 16 شهرًا.

وأشار إلى أن هذا الاستحواذ يعكس الثقة الكبيرة بجودة وفاعلية نموذج الأعمال والحوكمة التي أسستها مجموعة بنك عوده في المنطقة.

وبحسب البيان المشترك، سيساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبو ظبي الأول في مصر بشكل كبير، وسيجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في الجمهورية من حيث الأصول، حيث تتجاوز قيمتها 120 مليار جنيه مصري تعادل (8.1 مليار دولار) بعد التجميع، فيما ستساهم عائدات عمليّة البيع في تعزيز ملاءة مجموعة بنك عوده ومرونتها المالية.

ومن شأن الخدمات المصرفيّة التي يقدمها بنك عوده مصر للأفراد والشركات، إلى جانب شبكة فروعه المنتشرة والبالغ عددها 53 فرعًا، أن تكمل العمليات التشغيلية لبنك أبو ظبي الأوّل في مصر من خلال فروعه البالغ عددها 17 فرعًا وحضوره في السوق المصريّة منذ العام 1975.

وجاءت اتفاقيّة الاستحواذ عقب استكمال عملية معمقة لتدقيق المعطيات، والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك أبو ظبي الأول على أعمال بنك عوده مصر، وفقًا للتشريعات السارية، وبعد الحصول على الموافقة المبدئية المطلوبة من البنك المركزي المصري المصري.

استكمال عمليّة الاستحواذ خلال أشهر بعد استيفاء شروط شائعة منها الحصول على الموافقات النهائيّة

ومن المتوقع استكمال عمليّة الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء عدة شروط شائعة في مثل هذه العمليّة، منها الحصول على الموافقات النهائيّة من البنك والمصرف المركزيين والجهات التنظيميّة والرقابيّة اللازمة في كلّ من دولة الإمارات العربيّة المتّحدة وجمهوريّة مصر العربيّة. وسيتمّ الإفصاح عن كافّة المستجدّات الأخرى المرتبطة بهذه الصفقة في الوقت المناسب.