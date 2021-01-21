جو بايدن يعلق خروج الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية

وكالات _ وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي يعكس قرار سلفه ترامب بمغادرة منظمة الصحة العالمية وسط جائحة فيروس كورونا العالمي.

هذا وكان ترامب قد انسحب من وكالة الصحة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في ذروة أزمة فيروس كورونا العام الماضي.

وقال البيت الأبيض في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الولايات المتحدة تعتزم البقاء عضوا في هيئة الصحة العامة الدولية، في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وفي العام الماضي، تحرك دونالد ترامب لسحب الولايات المتحدة رسميًا من منظمة الصحة العالمية، متهمًا المنظمة الدولية بأنها تحت سيطرة الصين في أعقاب جائحة فيروس كورونا.