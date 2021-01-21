عبور لاند تحقق 310.4 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 2020 بارتفاع 5.1%

رنا ممدوح _ حققت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ارتفاعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 5.1%، لتصل إلى 310.365 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل 295.277 مليون جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.739.132 مليار جنيه، خلال الفترة يناير – ديسمبر 2020، مقابل 2.587.659 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 641.969 مليون جنيه، مقابل 546.241 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 2.097.162 مليار جنيه، خلال عام 2020 مقابل 2.041.417 مليار جنيه بعام 2019.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح – الأساسي والمخفض مبلغ 0.68 جنيه، مقابل 0.65 جنيه بالعام المناظر 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفع صافي ربح عبور لاند إلى 310.411 مليون جنيه، خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل 294.834 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 2.739.132 مليار جنيه ، مقابل 2.587.659 مليار جنيه بالفترة المقارنة.