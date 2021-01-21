مال وأعمال

الأسهم اليابانية تغلق عند أعلى مستوى في 30 عاما بدعم آمال التحفيز

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CairoBank

_ صعدت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 30 عاما عند الإغلاق سائرة على درب أداء قوي لأسهم وول ستريت أمس، بفضل تفاؤل المستثمرين حيال أرباح إيجابية للشركات فضلا عن توقعات بتعزز النمو بفعل حزمة تحفيز ضخمة من الإدارة الأمريكية الجديدة.

وربح المؤشر Nikkei نحو 0.8% إلى 28756.86 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس آب 1990. وزاد المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.6% إلى 1860.64 نقطة.

وأشار الجمهوريون إلى رغبتهم في التعاون مع الرئيس جو بايدن في أهم أولوياته إدارته وهي خطة تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار وإن كان بعضهم عارض هذه القيمة.

ولامست الأسهم الآسيوية أعلى مستوياتها على الإطلاق إذ يأمل المستثمرون في أن يعوض المزيد من التحفيز الاقتصادي من إدارة بايدن الضرر الناجم عن جائحة كورونا.

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هذا وتتأهب الكثير من الشركات لإعلان تقاريرها الفصلية بدءا من الاثنين. وستكون نيدك كورب، التي زاد سهمها بأكثر من عشرة بالمئة هذا الشهر، أول شركة تعلن نتائجها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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