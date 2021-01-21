رواج تنتهي من تنفيذ عملية توريق بقيمة 308 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة آرابيا انفستمنتس هولدنج، عن تنفيذ رواج – إحدى الشركات التابعة لها- عملية توريق لجزء من محفظة التسهيلات الائتمانية الخاصة بها بقيمة 308 مليون جنيه، وهو الإصدار الثالث لها.

وصرح العضو المنتدب أحمد جمال ، أن شركة رواج قامت بإصدار سندات توريق تم تغطيتها بالكامل بضمان متحصلات وحقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إلى أن البنك التجاري الدولي CIB، قام بدور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.

وذكرت، بأنه تم طرح السندات بعد إعتماد تصنيف شرائح الإكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط لخدمات التصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين – ميريس.

وبحسب البيان، فتم تصنيف شرائح الاكتتاب بدرجات AA+ (SF)، AA(SF)، و A(SF) لشرائح 13 و36 و60 شهرا على التوالي، وهو مايعد من أعلى التصنيفات الائتمانية لسندات التوريق في السوق المصري.

وقالت الشركة إن إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية التراكمية بشركة رواج التي تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي وبالأخص في قطاع السيارات تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه، وتم توريق أجزاء منها في صفقتي توريق عامي 2018 و2019.

وأكد أحمد جمال أن شركة رواج سوف تقوم بإستخدام حصيلة التوريق في دعم توسعاتها في الفترة المقبلة، حيث تخطط الشركة لإفتتاح أربعة فروع جديدة تم اختيار توزيعها الجغرافي لتحقيق أهداف الشركة في التواجد بقرب عملائها الحاليين والمرتقبين بغرض رفع قدراتها التنافسية.

كما أكد العضو المنتدب أن الشركة تخطط لتقيدم منتجات جديدة ومتنوعة خلال العام بهدف الحفاظ على المعدل المستهدف والمتوقع لنمو الإيرادات، والبالغ نحو 25% في 2021 والعمل على زيادته في الفترة المقبلة.