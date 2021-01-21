البورصة المصرية تصعد 0.28% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11631 جنيه، محققا ارتفاعاً بنسبة 0.28%.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.34%، و 0.46% على التوالي.

وسجلت تداولات البورصة المصرية مبلغ 144.436 مليون جنيه على 123 شركة من خلال 4.850 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 52 شركة مقابل تراجع 18 في حين لم تتغير أسعار 54.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 2.266 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 3.751 مليون جنيه، مقابل 1.484 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.859 مليون جنيه، منها 1.225 مليون جنيه للمؤسسات، و633.797 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بمبلغ 407.385 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 841.474 ألف جنيه، مقابل 434.090 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.62% تلاه سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 3.47%، ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 2.75%.

في حين تصدر سهم الشمس للإسكان والتعمير قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.15%، تلاه سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 4.99%، ثم سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 4.52%.