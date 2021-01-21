المركزي الياباني يرفع توقعات الانكماش الاقتصادي إلى 5.6% بسبب الجائحة

وكالات _ رفع البنك المركزي المصري الياباني اليوم توقعاته لانكماش الاقتصاد خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل بنسبة طفيفة في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك إنه يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 5.6 في المائة خلال العام المالي الحالي وليس بمعدل 5.5 في المائة كما كان يتوقع في أكتوبر الماضي.

في الوقت نفسه يتوقع البنك نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي المقبل بنسبة 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وليس بنسبة 3.6 في المائة كما كان يتوقع قبل 3 أشهر.

من ناحية أخرى قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة في ظل استمرار معاناة البلاد من تداعيات الجائحة.

وقال البنك في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي استمرت يومين اليوم “من المحتمل أن يمضي اقتصاد اليابان في اتجاه التعافي مع تلاشي تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد تدريجيا لكن من المتوقع أن تكون وتيرة التعافي بسيطة في ظل استمرار الحذر من فيروس كورونا المستجد”.

ويتوقع البنك المركزي المصري الياباني تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال العام المالي الحالي بنسبة 0.5 في المائة في حين كان يتوقع تراجع المؤشر بنسبة 0.6 في المائة قبل 3 أشهر.

كما يتوقع البنك ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5 في المائة خلال العام المالي المقبل وليس بنسبة 0.4 في المائة كما كان يتوقع في أكتوبر الماضي.