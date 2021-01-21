وزير الاتصالات يشهد إطلاق الدورة الأولى من مبادرة Startup Launchpad لبناء قدرات رواد الأعمال

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديوكونفرنس فعاليات إطلاق الدورة الأولى من برنامج Startup Launchpad الذى تقدمه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” بالتعاون مع حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة لبناء قدرات رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة فى مجالات التكنولوجيا ومساعدتهم فى إطلاق مشاريعهم من خلال توفير محتوى تدريبى مكثف وباقة من المهارات والمواد التعليمية اللازمة لوضع الخطط الفعالة للمشاريع الريادية.

حضر فعاليات الإطلاق؛ المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عثمان نائب رئيس الهيئة ورئيس مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، والدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أيمن إسماعيل مدير حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من رواد الأعمال ومؤسسى الشركات الناشئة التى تم قبولها فى المرحلة الأولى من البرنامج.

ويستهدف البرنامج تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجى فى مصر من خلال مساعدة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم آليات وحلول للتحديات التى يواجهونها لزيادة فرص نجاح تحويل الأفكار إلى مشروعات تجارية وشركات ناشئة ناجحة.

ويمتد البرنامج على مدار 8 أسابيع، ويقدم البرنامج شهادة معتمدة من الهيئة وحاضنة الأعمال باجتياز مراحل البرنامج بنجاح والتخصص فى مجال ريادة الأعمال، حيث يتضمن البرنامج منهج تدريبى معتمد عالمياً ومقدم من حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab وذلك بصفتها عضواً فى شراكة بابسون كولبروتيف التابعة لكلية بابسون الأمريكية وهى المؤسسة التعليمية الرائدة والأولى عالميّاً فى مجال الإدارة وريادة الأعمال فضلًا عن سمعتها المتميزة والفريدة فى برامجها الأكاديمية والتعليمية.

وخلال اللقاء؛ أكد وزير الاتصالات على أن البرنامج يستهدف دعم قدرات الشباب على ريادة الأعمال لتأسيس مشاريع إبداعية؛ اتساقا مع استراتيجية الوزارة التى تستهدف تحفيز الابداع التكنولوجى وتنمية الشركات الناشئة من خلال تشجيع الشباب على العمل الريادى والابتكارى وخلق فرص عمل غير تقليدية للشباب المصري؛ مشيرا إلى ريادة مصر الإقليمية فى مجال جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.

وأشار طلعت إلى سعى وزارة الاتصالات لكى تتبوأ مصر المكانة اللائقة بها من حيث عدد وحجم الشركات الناشئة وجذب استثمارات خارجية ومنحها فرص لتكون قادرة على النجاح على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح وزير الاتصالات، أن الوزارة قامت بإنشاء خمسة مراكز للإبداع الرقمى فى المحافظات؛ كما يجرى حاليا العمل فى إنشاء خمسة مراكز أخرى وذلك بهدف تحفيز الابداع وريادة الأعمال لدى الشباب فى كافة انحاء الجمهورية، كما قامت الوزارة بإطلاق مبادرة مستقبلنا..رقمى والتى تستهدف بناء قدرات الشباب فى تخصصات تطوير الويب، وعلوم تحليل البيانات، والتسويق الإلكترونى مما يساهم فى توفير كوادر مدربة للعمل بالشركات الناشئة.

وأوضح الدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن هذا البرنامج يعد بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين الجامعة الامريكية بالقاهرة ووزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما يأتى فى إطار اهتمام كلية إدارة الاعمال بالجامعة الأمريكية بطرح مبادرات ومشروعات لدعم ورعاية أفكار ومشروعات الشباب الريادية.

وأشار الى أن البرنامج يتيح الفرصة لرواد الأعمال من مختلف المحافظات للاستفادة ولتحقيق الإفادة للمجتمع فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمى والتوجه العالمى نحو تسريع الاعتماد على التكنولوجيا بسبب جائحة كورونا.

ولفت المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى أن الشركات الناشئة تعد من المحركات الرئيسة للاقتصاد وخلق فرص العمل وواحدة من أسباب جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ مؤكدا على أن مصر لديها كفاءات ومهارات فى هذا المجال ويتم العمل على تنميتها ورعايتها للحفاظ على مكانة مصر فى ظل المنافسة القوية على المستوى الإقليمى والدولي.

وأشار الى أن القاهرة تأتى ضمن أفضل عشرة دول على مستوى العالم من حيث كلفة المهارات، كما أنها من ضمن افضل 50 دولة حول العالم فيما يخص مناخ وبيئة المشروعات الناشئة.

وخلال اللقاء دار حوار مفتوح بين وزير الاتصالات ورواد الأعمال من الشباب الحاضرين الذين قاموا بطرح عدد من الاسئلة والاستفسارات حول إمكانية المشاركة فى المشروعات التى تطرحها الحكومة وتسهيل إجراءات التعاقد بين الحكومة والشركات الناشئة.

وأوضح طلعت أن الوزارة أطلقت مبادرة فرصتنا.. رقمية لإتاحة مجموعة من مشروعات التحول الرقمى التى تضطلع الوزارة بتنفيذها من خلال الشركات الناشئة سواء من خلال التعاقد المباشر مع الوزارة أو التعاقد مع الشركات الكبرى التى تمثل المشغل العام للمشروع؛ مشيرا إلى أنه فى إطار المبادرة تم طرح 31 مشروع؛ حيث فازت 16 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بتنفيذ 15 مشروع للتحول الرقمى بالجهات الحكومية ومن المقرر طرح الموجة الثانية من هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الاتصالات، أن مثل هذه اللقاءات تؤكد بما لا يدع مجالا الشك على تمتع مصر بوفرة الكوادر الشابة الواعدة والقادرة على بناء صناعة راسخة فى تكنولوجيا المعلومات؛ داعيا الشباب الى تطوير أفكار وحلول لتكون قادرة على خلق قيمة مضافة بما يساعدها على النمو والمنافسة.

وفى ختام اللقاء تم التأكيد على أنه سيتم تحديد لقاء آخر بين الوزير ورواد الأعمال الملتحقين بالدورة الأولى من البرنامج بعد اتمامه بعد 8 أسابيع لعرض أفكارهم بعد تطويرها.

وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد بدأت فى تلقى طلبات التقدم للبرنامج من خلال موقع مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال فى الفترة من 15 نوفمبر الماضى وحتى 3 يناير؛ حيث تقدم للبرنامج 257 فكرة مشروع تم قبول منهم عدد 15 شركة ناشئة من محافظات مصر المختلفة فى مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، ومنصات التجارة الالكترونية، والحوسبة السحابية، وتطوير الألعاب الرقمية، وتطوير التطبيقات والمواقع الالكترونية.