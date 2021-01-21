مال وأعمال

بنك التعمير والإسكان يوافق على افتتاح 3 فروع جديدة

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في جلسته المنعقدة أمس، على افتتاح ثلاث فروع جديدة.

وأفاد البنك في بيان لإدارة البورصة اليوم، أن الفروع الثلاث ستتوزع على النحو التالي :-

– فرع حدائق أكتوبر: الكائن بالمركز التجاري بين طريق الفيوم وطريق الواحات مدينة حدائق أكتوبر – محافظة الجيزة.

– فرع بالم هيلز: الكائن في المركز بالحي الثاني بمنطقة الامتداد السياحي الشرقي مدينة السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة.

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– فرع بيفرلي هيلز: الكائن بالمحل التجاري IB بالقطعة رقم 7 ، 8 LOT كمبوند بيفرلي هيلز – مدينة الشيخ زايد – محافظة الجيزة.

وبحسب البيان، فتضمنت قرارات مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان الموافقة على نقل أعمال فرع المكتبة الزقازيق – فرع عادي والكائن في مكتبة مبارك شارع سعد زغلول – مديرية الإسكان- الزقازيق- محافظة الشرقية، وحذفه من سجل البنوك بالبنك المركزي المصري إلى فرع الزقازيق عرابي – فرع صغير، والكائن في 10 شارع سعد زغلول منشية أباظة- الزقازيق- محافظة الشرقية.

وقرر المجلس نقل الرخصة من فرع الزقازيق المكتبة إلى فرع شبين الكوم، وذلك تمهيدا للتأشير بذلك في السجل التجاري للبنك.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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