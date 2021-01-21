بنك التعمير والإسكان يوافق على افتتاح 3 فروع جديدة

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في جلسته المنعقدة أمس، على افتتاح ثلاث فروع جديدة.
وأفاد البنك في بيان لإدارة البورصة اليوم، أن الفروع الثلاث ستتوزع على النحو التالي :-
– فرع حدائق أكتوبر: الكائن بالمركز التجاري بين طريق الفيوم وطريق الواحات مدينة حدائق أكتوبر – محافظة الجيزة.
– فرع بالم هيلز: الكائن في المركز بالحي الثاني بمنطقة الامتداد السياحي الشرقي مدينة السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة.
– فرع بيفرلي هيلز: الكائن بالمحل التجاري IB بالقطعة رقم 7 ، 8 LOT كمبوند بيفرلي هيلز – مدينة الشيخ زايد – محافظة الجيزة.
وبحسب البيان، فتضمنت قرارات مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان الموافقة على نقل أعمال فرع المكتبة الزقازيق – فرع عادي والكائن في مكتبة مبارك شارع سعد زغلول – مديرية الإسكان- الزقازيق- محافظة الشرقية، وحذفه من سجل البنوك بالبنك المركزي المصري إلى فرع الزقازيق عرابي – فرع صغير، والكائن في 10 شارع سعد زغلول منشية أباظة- الزقازيق- محافظة الشرقية.
وقرر المجلس نقل الرخصة من فرع الزقازيق المكتبة إلى فرع شبين الكوم، وذلك تمهيدا للتأشير بذلك في السجل التجاري للبنك.
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