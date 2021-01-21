الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها بفضل آمال التحفيز الأمريكي

– واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها يوم الخميس بفضل آمال حيال خطة تحفيز أمريكي كبيرة في ظل إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، بينما يتطلع المستثمرون إلى البنك المركزي المصري الأوروبي لاستقاء مؤشرات بشأن المتانة الاقتصادية لمنطقة اليورو.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، ليبلغ مستوى مرتفعا جديدا منذ فبراير، فيما حققت أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك والشركات الصناعية أكبر قدر من المكاسب.

وبلغت الأسهم الآسيوية ونظيراتها في وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة بعد أن تولى بايدن منصبه يوم الأربعاء ووقع على عدة أوامر تنفيذية شملت عودة أمريكا إلى اتفاقية باريس العالمية لمكافحة التغير المناخي.

في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي المصري الأوروبي على سياسته النقدية الميسرة دون تغيير في وقت لاحق يوم الخميس، لكنه سيبقي الباب مفتوحا أمام المزيد من التحفيز إذ تضفي الموجة الثانية لانتشار كوفيد-19 قتامة على التوقعات الضعيفة بالفعل.

وبين الأسهم الفردية، ربح سهم ساندفيك 1.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة أدوات قطع المعادن ومعدات التعدين عن أرباح فصلية تفوق توقعات المحللين.

وارتفع سهم سلنيكس لتشغيل أبراج الهاتف المحمول في إسبانيا 3.2 بالمئة وصعد سهم مجموعة دويتشه تليكوم الألمانية للاتصالات 0.7 بالمئة بعد أن أعلنت الشركتان عن جمع أنشطتيهما للأبراج في هولندا.