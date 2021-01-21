نيفين جامع: انتهاء دراسات الجدوى لإقامة المنطقة الصناعية المصرية بالسودان

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة دعم مصر الاقتصادي الكامل للسودان الشقيق خلال الفترة الانتقالية، مشيرة إلى ترحيب مجتمع الأعمال المصري للدخول في شراكات مع نظيره السودانى وفقاً للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية التي تستهدفها السودان خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها الوزيرة مع كل من مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة والمهندس هاشم محمد بن عوف وزير البنية التحتية والنقل السودانيين.

وتناولت المباحثات مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وآخر مستجدات العمل المشترك فى القطاعين التجارى والصناعى ومجالات النقل أيضا.

شارك في جلسة المباحثات السفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجاري وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى ومي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة المستشار تجاري طارق قشوع رئيس المكتب التجارى المصري بالخرطوم.

وقالت نيفين جامع، إن المباحثات تناولت تطورات انشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان، حيث تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمنطقة وجارى التنسيق مع الجانب السودانى لادخال هذا الأمر حيز التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وإكدت الوزيرة أن هذه المنطقة ستسهم فى إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين رجال القطاع الخاص فى البلدين وهو ما يحقق مستهدفات حكومتى البلدين نحو التكامل الاقتصادى القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين.

ودعت نيفين جامع، الجانب السودانى لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بالقاهرة لمناقشة كافة الموضوعات الفنية المتعلقة بانسياب التجارة بين البلدين.

ولفتت إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 862 مليون دولار، منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات.

وأشارت إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تتضمن الكيماويات والمنتجات المصنعة والالات والمعدات والمواد الغذائية والمنسوجات ووسائل النقل والحيوانات الحية والمنتجات الزراعية.

الإعداد لاجتماعات اللجنة المشتركة وإعادة تشغيل المركز التجاري المصري بالخرطوم

وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول بحث سبل قيام الجانب السوداني بتجديد التراخيص اللازمة للمركز التجاري المصري والذى يسهم في توفير احتياجات السوق السوداني بأسعار أقل عن نظير استيراد تلك المنتجات من أسواق أخرى أعلى في التكلفة والوقت.

ولفتت نيفين جامع إلى ترحيب الوزارة بطلب الجانب السودانى بتدريب عدد من الكوادر السوادنية العاملة فى القطاعات الصناعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن مجالات التدريب المقترحة تشمل صناعة ودباغة الجلود والمصنوعات الجلدية فيما يتعلق بتطوير مختلف مراحل الدباغة والمصنوعات اليدوية ووصولاً للمنتج النهائى ونقل الخبرات فى مجال تصميم المنتج والتطوير والابتكار للمنتجات الجلدية بإستخدام برامج الكمبيوتر الحديثة والتصميم اليدوي.

فرص كبيرة أمام الشركات المصرية للمشاركة بمشروع تطوير مثلث العاصمة السودانية

وأضافت أن مجالات التدريب تتضمن أيضاً تطوير صناعة المنسوجات من خلال الإستغلال الأمثل للأقطان السودانية المتميزة وتوظيفها لإنتاج خيوط رفيعة وأقمشة ذات قيمة مضافة عالية وتطوير المنتج وتحسين الخواص الوظيفية للمنسوجات ،مشيرةً إلى أن هناك إمكانية لتعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتنمية قطاعى الألبان والصناعات الغذائية.

وأشارت نيفين جامع إلى أن هناك إمكانية لتعزيز التعاون الصناعى بين البلدين فى مجال الصناعات الدوائية والذى من شأنه زيادة الصادرات المصرية للسودان من خلال توريد مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الدواء

ومن جانبه اكد مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السودانى حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادى مع مصر وبصفة خاصة فى المجال الصناعي.

وقال إن السودان يستهدف خلال هذه المرحلة التركيز على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه عبر الشراكة بين القطاع الخاص المصرى والسوداني.

وفيما يتعلق بتنمية العلاقات المشتركة بين مصر والسودان فى مجالات البنية التحتية والنقل أوضحت جامع أنها بحثت مع المهندس هاشم محمد بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني إمكانيات شركات القطاع الخاص المصرية بمشروع تطوير مثلث العاصمة السودانية.

وتابعت أن المشروع يشمل مناطق الخرطوم وأم درمان وبحري ويتضمن اعادة رصف الطرق وإنشاء عدة كباري وتجديد شبكات الصرف الصحي.

وأشارت إلى إمكانية توفير الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات من مصر وهو ما سينعكس على زيادة الصادرات المصرية الى السوق السوداني من بنود الخدمات الى جانب فتح المجالات امام الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات انشائية اخرى بالسودان.

واضافت ان اللقاء تناول التعرف على مشروعات التنمية ذات الأولوية المتعلقة بانفاذ متطلبات اتفاق سلام جوبا الموقع خلال شهر اكتوبر الماضي.

وبدوره اكد المهندس هاشم محمد بن عوف وزير البنية التحتية والنقل تطلع بلاده لتنفيذ مشروعات مشتركة مع مصر خاصة فى مجالات النقل النهرى والبحرى والبرى والربط السككى بين السكك الحديدية فى البلدين ، فضلا عن التعاون فى مجالات صناعة السفن.