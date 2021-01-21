الصناعات الكيميائية السعودية تعلن استقالة الرئيس التنفيذي

دوت الخليج – قبلت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية “بي سي آي”، المدرجة في سوق المالي السعودية “تداول”، اليوم الخميس، استقالة الرئيس التنفيذي للشركة، أسامة فاروق عبد الحميد.

وأفادت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، بأن مجلس الإدارة قرر بالتمرير أمس الأربعاء 20 يناير، قبول استقالة الرئيس التنفيذي، الذي تقدم بها نظرا لظروفه الشخصية.

وأضافت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، أن استقالة الرئيس التنفيذي تسري اعتبارا من تاريخ قبول مجلس الإدارة أمس الأربعاء.

كان أسامة فاروق عبد الحميد قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، اعتباراً من مطلع مارس 2016.