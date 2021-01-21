- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – قبلت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية “بي سي آي”، المدرجة في سوق المالي السعودية “تداول”، اليوم الخميس، استقالة الرئيس التنفيذي للشركة، أسامة فاروق عبد الحميد.
وأفادت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، بأن مجلس الإدارة قرر بالتمرير أمس الأربعاء 20 يناير، قبول استقالة الرئيس التنفيذي، الذي تقدم بها نظرا لظروفه الشخصية.
وأضافت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، أن استقالة الرئيس التنفيذي تسري اعتبارا من تاريخ قبول مجلس الإدارة أمس الأربعاء.
كان أسامة فاروق عبد الحميد قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، اعتباراً من مطلع مارس 2016.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصناعات الكيميائية السعودية تعلن استقالة الرئيس التنفيذي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.