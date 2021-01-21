أرباح السعودية لمنتجات الألبان ترتفع 7.26% خلال 9 أشهر

دوت الخليج –ارتفعت الأرباح الصافية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، المدرجة في سوق المالية السعودية “تداول”، 7.26% خلال التسعة أشهر المنتهية ديسمبر 2020.

وأظهرت النتائج المالية للشركة، والمنشورة على موقع “تداول”، اليوم الخميس، ارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة، في 9 أشهر إلى 204.97 مليون ريال ( تعادل نحو 54.61 مليون دولار)، مقابل نحو 191 مليون ريال (تعادل نحو 50.89 مليون دولار) للفترة نفسها من عام 2019.

يشار إلى أن السنة المالية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، تنتهي بنهاية شهر مارس من العام الميلادي.

وعلى مستوى الربع الثالث، المنتهي في 31 ديسمبر 2020، تراجع صافي أرباح السعودية لمنتجات الألبان 5.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

وأضافت الشركة أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الثالث قد تراجع إلى 64.17 مليون ريال (تعادل نحو 17.09 مليون دولار)، مقابل 68.06 مليون ريال (تعادل نحو 18.13 مليون دولار) للربع الثاني من العام السابق.

وعزت السعودية لمنتجات الألبان تراجع صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات وهامش الربح، والذي تم تعويضه جزئيًا بانخفاض المصاريف.

وذكرت “سدافكو” أن صافي المبيعات تراجع بنحو 1.32% مسجلا 482 مليون ريال( تعادل نحو 128.42 مليون دولار)، كما انخفض هامش الربح إلى 33.4% مقابل 36.1% لنفس الربع من العام السابق، نتيجة الامتصاص الجزئي لأثر ارتفاع ضريبة القيمة المضافة.