أجيليتي الكويتية تحصل على تسهيلات ائتمانية جديدة لتمويل مشاريعها

دوت الخليج – حصلت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، تسهيلات ائتمانية من عدة بنوك محلية واجنبية عبر عدة اتفاقيات.

وقالت “أجيليتي” في بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، إن الاتفاقية تنص على تجديد وزيادة خط ائتمانها من 219 مليون دينار (تعادل نحو 725 مليون دولار) إلى 240 مليون دينار (تعادل نحو 800 مليون دولار) مع أحد البنوك.

وأضافت أن الاتفاقية الموقعة مؤخرا تمت مع البنوك القائمة وفضلا عن إضافة بنوك محلية وخليجية ودولية جديدة.

وتوزعت مدة هذه التسهيلات بين 3 سنوات لقسم منها، و5 سنوات للقسم الآخر، بحسب بيان الشركة.

وأشارت أجيليتي إلى عملها أيضاً على تجديد تسهيلات ائتمانية أخرى لزيادة خط الائتمان بحدود 1.2 مليار دولار و 1.4 مليار دولار.

وأفادت “أجيليتي” بأن الهدف من هذه التسهيلات هو تمويل مشاريع الشركة، وأن ما يتم استخدامه منها سينعكس على بياناتها المالية.

كانت أرباح شركة “أجيليتي” قد تراجعت بنحو 50.4% في أول تسعة أشهر من عام 2020، لتصل إلى 31.523 مليون دينار (تعادل نحو 103.8 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 63.574 مليون دينار (تعادل نحو 209.39 مليون دولار) للفترة المماثلة من عام 2019.