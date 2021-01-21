مشتريات العرب والأجانب ترفع مكاسب البورصة إلى 0.65% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.65%، ليتداول عند مستوى 11674 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.6%، ليتداول عند مستوى 64.23 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.54%، و 0.66% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.015.420 مليار جنيه على 171 شركة من خلال 31.670 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 74 شركة مقابل تراجع 57 في حين لم تتغير أسعار 40.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 30.025 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 56.387 مليون جنيه، مقابل 26.371 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 28.958 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 29.837 مليون جنيه مقابل 879.409 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأفراد صافي شراء بقيمة 1.067 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 3.771 مليون جنيه، مقابل 2.704 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم الشمس للإسكان والتعمير قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.12%، تلاه سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 7.55%، ثم سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 7.29%.

في حين تصدر سهم السويس للأسمنت قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9%، تلاه سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 7.34%، ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 3.71%.