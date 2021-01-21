مال وأعمال

البنك المركزي المصري: الخميس المقبل إجازة بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

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دوت الخليج – قرر البنك المركزي المصري المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
وأكد المركزي المصري، على استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 31 يناير 2021.

وأشار إلى أن القرار يأتي بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وفي ضوء صدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس المقبل إجازة رسمية بدلا من يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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