البنك المركزي المصري: الخميس المقبل إجازة بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

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دوت الخليج – قرر البنك المركزي المصري المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
وأكد المركزي المصري، على استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 31 يناير 2021.
وأشار إلى أن القرار يأتي بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وفي ضوء صدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس المقبل إجازة رسمية بدلا من يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.
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