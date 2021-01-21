البريد المصري يتطلع إلى تقديم خدمات جديدة للعملاء عبر اتفاقية التجارة الأفريقية

استقبل الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وامكيلي ميني السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على رأس وفد رفيع المستوي وذلك بمقر البريد بالقرية الذكية.

وأكد د. فاروق على اهتمام الدولة المصرية بالعمل على تحقيق التكامل المالي والتجاري مع الاتفاقية القارية الأفريقية لتحرير التجارة والتي تعتبر ثاني أكبر تجمع اقتصادي على مستوى العالم وتهدف الي خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة الأفريقية وإزالة الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية.

وأشار إلى ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المصري يشاركان بفاعلية في أعمال اللجنة المشكلة في مصر والتي تم خلالها بعض المقترحات من اجل تحقيق التكامل التجاري مع الاتفاقية للعمل على بدء تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

واستعرض رئيس هيئة البريد، آخر التطورات في مجال تنظيم التجارة الالكترونية في مصر واهتمام الدولة المصرية بتوفير كافة المقومات التشريعية والتكنولوجية التي تساعد في نمو حجم التجارة الالكترونية مع الدول الأفريقية من أجل التيسير على المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر ، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات تحرير التجارة الموقعة حالياً بين مصر و العديد من الأطراف في تنمية حجم الصادرات بين الدول الأفريقية لكافة نماذج الاعمال B2C , B2B, G2B، ووضع تصور لتنمية حجم التجارة البينية وتدعيم دور مصر الإقليمي والريادي في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى سعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المصري إلى الفعالة في المفاوضات القطاعية في اطار الاتفاقية فيما يتعلق بالفصل الخاص بالتجارة الالكترونية وكذلك تحرير التجارة في الخدمات خلال جولات المفاوضات القادمة.

وأكد فاروق، على العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وجميع الدول الافريقية خاصة في مجال الخدمات البريدية.

وأشار الي أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

وأعرب عن ترحيبه بالاتفاقيات التي تتم حالياً حيث انها تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في أفريقيا وتساهم في تطبيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة.

واصطحب الدكتور شريف فاروق،ومكيلي ميني في جولة تفقديه تفقد خلالها متحف البريد بالقرية الذكية الذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد على مر العصور.

ومن جانبه أشاد وامكيلي، بالتعاون غير المحدود الذي يتم حالياً بين المنطقة التجارية الحرة ومصر؛ مشيراً الي انها فرصة حقيقية لتحقيق الترابط الاقتصادي والتحول الرقمي بين الدول الافريقية وتطوير التشريعات الحالية لتواكب التطور الاقتصادي العالمي بما يساهم في نقل القارة الافريقية الي آفاق جديدة.

وأوضح أنه يتم حالياً وضع آليات جديدة تهدف الي تحقيق أعلي استفادة من التسهيلات الجمركية و تبسيط الاجراءات وفتح الحدود بين البلدان الإفريقية بما يساهم في زيادة التبادل البريدي بين تلك الدول.

وأشاد السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية بما توصل اليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والخدمات المقدمة للعملاء مُبدياً إعجابه بما شاهده من مقتنيات تاريخية في متحف البريد والتي توثق التاريخ البريدي، متنميًا التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين الدول الإفريقية.