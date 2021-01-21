بنك تنمية الصادرات يوافق على زيادة رأسمال المرخص به إلى 10 مليارات جنيه

رنا ممدوح – وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في جلسته المنعقدة أمس، على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه، وما يستتبعه من تعديل في النظام الأساسي للبنك.

وأوضح البنك في إفصاح لإدارة البورصة المصرية اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء الدراسة بشأن مبررات وأوجه استخدامات أموال الزيادة المعدة من قبل قطاع الرقابة المالية بالبنك المصري لتنمية الصادرات والمعتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

وأحيط مجلس الإدارة وفقا للبيان المرسل للبورصة، بخطابات ومراسلات البنك المركزي المصري المصري بإضافة 3 فروع جديدة، والتأشير في سجل البنوك بإضافتهم إلى قائمة فروع البنك المصري لتنمية الصادرات.

وتتوزع الفروع الجديدة كالآتي :-

– فرع الميرغني والكائن في 100 شارع الميرغني – مصر الجديدة- محافظة القاهرة.

– فرع الزقازيق والكائن في 10 شارع القاضي مع شارع طلعت حرب- مدينة الزقازيق – محافظة الشرقية.

– فرع صغير جديد للبنك بمسمى المنيا والكائن في مول نيل مصر شارع كورنيس النيل تقسيم سلطان محافظة المنيا .

وشملت قرارات المجلس الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الزيادة المقررة ستتم بإصدار عدد 54.560 مليون سهم مجاني بقيمة إسمية 10 جنيهات، وتمول من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المنتهي في 30 يونيو 2020.

ووافق المجلس على اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للسير في الإجراءات الخاصة بزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع، بإصدار أسهم مجانية بواقع 0.2 سهم مجاني لكل أصلي.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر في 12 يناير الجاري تعليمات جديدة للبنوك، نشرها على موقعه الإلكتروني ، تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.