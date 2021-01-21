الشمس للإسكان تكلف محمد جلال بأعمال واختصاصات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير في جلسته المنعقدة أمس، تكليف محمد أحمد جلال – العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية- بأعمال واختصاصات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وفوض المجلس وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، محمد جلال بصفتة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتوقيع على كافة العقود، والعقود الابتدائية أمام مأموريات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق جميعها بيعا وشراءاً.

وبحسب البيان، فمحمد جلال له حق توكيل المحامين أمام كل من المحاكم المختلفة بكافة درجاتها والشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الحكومية والإدارية، ونقبل ملكية السيارات.

وكذا كافة التراخيص الخاصة بالشركة، كما له الحق أيضاً في تفويض من يراه في التوقيع على العقود الابتدائية والنهائية أمام مأموريات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق بيعا وشراءا واستخراج تراخيص وتجديد تراخيض السيارات الخاصة بالشركةوالتعامل مع كافة الإدارات العامة للمرور ووحداتها المختصة، وكذلك كافة التعاملات مع البنوك وتاسيس الشركات وله حق تفويض من يراه في ذلك.

وتشمل اختصاصات جلال، أن يحق له الصلح والتصالح في الدعاوي المقامة من أو ضد الشركة والإقرار والإنكار، وله الحق في استلام كافة المبالغ المالية المقضي بها في كافة الدعاوي القضائية وفي صرف الأمانات والودائع واستلامها عن الشركة والتعامل مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

كما له الحق في تاسيس الشركات ونسخها وتعديلها أو التخارج منها والتوقيع على العقود الخاصة بذلك، وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

وبذلك يكون تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي :-