بيتكوين تواصل التراجع وتهوى 10% إلى 31 ألفا و977 دولارا

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– تراجعت بيتكوين عشرة بالمئة يوم الخميس إلى قاع عشرة أيام عند 31 ألفا و977 دولارا، إذ واصلت أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم الانخفاض من ذروة عند 42 ألف دولار التي بلغتها في 8 يناير.
جاء النزول وسط تنامي المخاوف من كون بيتكوين واحدة من مجموعة فقاعات مالية تهدد استقرار الأسواق المالية بشكل عام.
وقال متعاملون إن المخاوف من أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تحاول تنظيم العملات المشفرة تسببت أيضا في ضغط.
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