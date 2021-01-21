المجموعة المصرية العقارية تحقق 14.2 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال عام بانخفاض 63.7%

رنا ممدوح _ سجلت المجموعة المصرية العقارية تراجعاً في صافي الربح المجمع بعد الضريبة بنسبة 63.71%، ليصل إلى 14.172 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل 39.055 مليون جنيه بعام 2019.

وانخفضت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المعتمدة من مجلس الإدارة أمس بنسبة 73.66% لتصل إلى 20.936 مليون جنيه، خلال الفترة يناير – ديسمبر 2020، مقابل 79.482 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 12.114 مليون جنيه، مقابل 40.243 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.29 جنيه مقابل 0.8 جنيه بالفترة المماثلة.

وأرجعت المجموعة تراجع مؤشراتها لتأثرها بشكل كبير بالركود الاقتصادي الذي أصاب العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا على حركة المبيعات خلال عام 2020.

كما تأثرت المجموعة بقرار إيقاف البناء والذي استمر لأكثر من 9 أشهر وأدي لتأجيل البدء في تسويق مشروع أرض شارع التحرير بالدقي.

كما أن الفترة المقارنة تضمنت مبيعات غير متكررة بإتمام الشركة لصفقة بنك مصر ببرج البطل بمبلغ 46 مليون جنيه والتي كان لها التأثير الكبير في إرتفاع إيرادات الشركة خلال فترة المقارنة.

وكذلك إقفال مخصص مطالبات بنحو 7.5 مليون جنيه وتأثير التوزيعات النقدية عن عام 2019 البالغة نحو 24.7 مليون جنيه وسداد المجموعة المصرية العقارية لنحو 22 مليون جنيه لإنهاء مشكلة النزاع الضريبي عن سنوات 1994/1998.