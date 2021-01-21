بورصة البحرين ترتفع 0.36% مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والخدمات والتأمين

دوت الخليج – أنهى مؤشر بورصة البحرين العام تداولات اليوم الخميس، مرتفعا بنسبة 0.36%. واستقر المؤشر العام للبورصة عند مستوى 1452.72 نقطة رابحا 5.18 نقطه عن مستواه المسجل أمس الأربعاء، مدفوعة بصعود مؤشرات قطاعات البنوك التجارية والخدمات والتأمين. وتداول المستثمرون 5.22 مليون سهما بقيمة إجمالية للتداولات بلغت 919.31 ألف دينار. وسجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة البحرين 9.04 مليارات دينار بحريني بختام تعاملات اليوم الخميس. وقاد ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك التجارية والخدمات والتأمين صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بختام التداولات، لاسيما بعد ارتفاعهم بنسبة 17.71 و9.44 و7.39% على الترتيب. وتصدر سهم بنك البحرين والكويت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال تداولات اليوم صاعدا بنسبة 3.93% تلاه سهم شركة البحرين الوطنية القابضة والذي ارتفع 1.7%، فيما جاء سهم شركة عقارات السيف على رأس الأسهم الأكثر تراجعا خلال الجلسة بنسبة 0.61% تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية والذي انخفض بنسبة 0.56%.

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