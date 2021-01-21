آلية كوفاكس تتعهد بتقديم 1.8 مليار جرعة من لقاحات كورونا للدول الأكثر فقرا في 2021

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– قالت آلية كوفاكس المصممة لضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا يوم الخميس، إنها تهدف إلى تقديم 1.8 مليار جرعة إلى البلدان الأكثر فقرا في عام 2021 وتأمل في الوفاء بالإمدادات للدول الأكثر ثراء في النصف الثاني من العام.
لكن كوفاكس، التي يشارك في قيادتها التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية وجهات أخرى، قالت إن هناك العديد من الأمور غير الواضحة التي تؤثر على شراء وتوريد لقاحات كورونا وإن شروط الصفقات “عرضة للتغيير”.
وقال التحالف العالمي للقاحات والتحصين في توقعات محدثة لكوفاكس إنه سيتم توفير 1.8 مليار جرعة إلى 92 دولة مؤهلة بما يمثل تغطية 27 في المئة تقريبا من السكان في تلك البلدان.
وأضاف “توقعاتنا تشير إلى أننا سنلبي طلبات اللقاح التي قدمها المشاركون الممولون ذاتيا في النصف الثاني من عام 2021”.
وقال إن بعض صفقات التوريد لا تزال قيد التفاوض، وبعض اللقاحات المرشحة لم تحصل بعد على الموافقة للاستخدام من هيئات تنظيم الأدوية أو منظمة الصحة العالمية. وأضافت أنه في كثير من الحالات، لم يصل تصنيع اللقاحات بعد إلى الطاقة الكاملة.
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