مال وأعمال

أوريدو القطرية تسدد نحو 21 مليون دولار عائدا لحملة السندات مطلع فبراير

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

دوت الخليج – حددت شركة أوريدو إنترناشيونال المالية المحدودة المملوكة كلياً لشركة أوريدو المدرجة ببورصتي قطر وأبوظبي مطلع فبراير المقبل، لسداد 20.93 مليون دولار فوائد لحملة سنداتها ببرنامج الدين العالمي متوسط الأجل.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة قطر، اليوم الخميس، أنها ستدفع 11.25 مليون دولار فوائد لحملة سندات الدين البالغة قيمتها 500 مليون دولار، والمستحقة في تاريخ 31 يناير 2043، بمعدل عائد 4.50%.

وأضافت أوريدو، أنها ستدفع مطلع فبراير المقبل أيضاً فوائد بقيمة 9.68 مليون دولار، لحملة سندات الدين البالغة قيمتها 500 مليون دولار، والمستحقة في تاريخ 31 يناير 2028، بمعدل عائد 3.87%.

ومن المقرر أيضا أن تسدد أوريدو يوم 22 فبراير المقبل نحو 16.25 مليون دولار فوائد لحملة سنداتها ببرنامج الدين العالمي متوسط الأجل، بحسب بيان سابق من الشركة التي ارتفعت أرباحها الصافية خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 بنسبة 16% لتصل إلى 1.468 مليار ريال (تعادل نحو 3.87 مليار دولار)، مقابل 1.265 مليار ريال (تعادل نحو 3.34 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضي.

FRA10years

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوريدو القطرية تسدد نحو 21 مليون دولار عائدا لحملة السندات مطلع فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا