أوريدو القطرية تسدد نحو 21 مليون دولار عائدا لحملة السندات مطلع فبراير

دوت الخليج – حددت شركة أوريدو إنترناشيونال المالية المحدودة المملوكة كلياً لشركة أوريدو المدرجة ببورصتي قطر وأبوظبي مطلع فبراير المقبل، لسداد 20.93 مليون دولار فوائد لحملة سنداتها ببرنامج الدين العالمي متوسط الأجل.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة قطر، اليوم الخميس، أنها ستدفع 11.25 مليون دولار فوائد لحملة سندات الدين البالغة قيمتها 500 مليون دولار، والمستحقة في تاريخ 31 يناير 2043، بمعدل عائد 4.50%.

وأضافت أوريدو، أنها ستدفع مطلع فبراير المقبل أيضاً فوائد بقيمة 9.68 مليون دولار، لحملة سندات الدين البالغة قيمتها 500 مليون دولار، والمستحقة في تاريخ 31 يناير 2028، بمعدل عائد 3.87%.

ومن المقرر أيضا أن تسدد أوريدو يوم 22 فبراير المقبل نحو 16.25 مليون دولار فوائد لحملة سنداتها ببرنامج الدين العالمي متوسط الأجل، بحسب بيان سابق من الشركة التي ارتفعت أرباحها الصافية خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 بنسبة 16% لتصل إلى 1.468 مليار ريال (تعادل نحو 3.87 مليار دولار)، مقابل 1.265 مليار ريال (تعادل نحو 3.34 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضي.