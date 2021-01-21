البنك المركزي المصري الأوروبي يبقي على معدل الفائدة الرئيسي عند 0%

وكالات _ أبقى البنك المركزي المصري الأوروبي اليوم على سياسته النقدية دون تغيير، وذلك بعد مراجعة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأوضح مجلس محافظي البنك، والذي يتألف من 25 عضوا، أنه سيبقي على فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند 0 في المائة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، كما سيبقي على برنامج شراء السندات عند 1.85 85ر1 تريليون يورو (2.25 تريليون دولار).

وذكر البنك المركزي المصري الأوروبي، أنه من المقرر أن يستمر البرنامج حتى نهاية مارس من عام 2022 على أقل تقدير.

كما أبقى البنك، ومقره فرانكفورت، الفائدة على الودائع عند سالب 0.5 في المائة وفائدة الإقراض الهامشي عند موجب 0.25 في المائة.