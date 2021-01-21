وسام فتوح: بيع عوده مصر بقيمة 660 مليون دولار يعكس الثقة بالمصارف اللبنانية

دوت الخليج – قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، في البيان قبل قليل، إن التنافس في الاستحواذ على وحدات المصارف اللبنانية في الخارج، حتى في ظل تداعيات جائحة كورونا، وبيع بنك عوده مصر بقيمة 660 مليون دولار، يوحي بالثقة العربية في إمكانيات المصارف اللبنانية.

تفاصيل اللحظات الأخيرة لصفقة استحواذ بنك أبو ظبي الأول على عوده مصر

وكشفت دوت الخليج اليوم الخميس، نقلا عن مصادر وثيقة الصلة بصفقة استحواذ بنك أبو ظبي الأول الإماراتي على وحدة بنك عوده اللبناني بمصر، عن أن قيمة الصفقة بلغت نحو 660 مليون دولار بمضاعف قيمة دفترية يقترب من 1.4 مرة.

ولفت فتوح، إلى أن بنك عوده وقع على الاتفاقية النهائية لبيع مصرفه التابع في مصر لبنك أبو ظبي الاول، بقيمة 660 مليون دولار أمريكي، وفق خطته الاستراتيجية لإعادة الهيكلة ويأتي على رأسها إعادة التموضع خارجيا، مشيرا إلى قيام بنك عوده مؤخرا ببيع فروعه في كل من العراق والأردن لصالح بنك كابيتال الأردني، وكذلك بيع الحصة التي يمتلكها في بنك عوده – سوريا.

وأكد فتوح، أن هذه الاستراتيجية تحقق منافع مباشرة على بنك عوده من ناحية الحصول على أموال طازجة بالدولار تمكّنه من دعم رأسماله وحساباته لدى المصارف المراسلة بحسب متطلبات مصرف لبنان المركزي، كما لها إنعاكاسات إيجابية على القطاع المصرفي والاقتصاد اللبنانيين في عدة أوجه.

وقال الأمين العام: دخول هذه الأموال الكبيرة بالدولار من شأنها تعزيز وضعية ميزان المدفوعات اللبناني وتخفيف العجز فيه، كما أن مثل هذه العمليات الخاصة ببيع الفروع الخارجية للمصارف اللبنانية ستؤدي إلى زيادة حجم الكتلة النقدية بالدولار داخل لبنان.

وأضاف فتوح، أن مثل هذه التخارجات تثبت حس المبادرة المميز لدى المصارف اللبنانية وعلى رأسها بنك عوده، ونجاحه الكبير في استراتيجية إعادة الهيكلة داخل وخارج لبنان.

يذكر أن بنك لبنان والمهجر قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري عن توقيع اتفاقية نهائية لبيع وحدته بمصر لصالح مجموعة ABC البحرينية، وانفردت دوت الخليج بالكشف عن قيمتها البالغة 6.7 مليار جنيه تعادل نحو 427 مليون دولار، بمضاعف قيمة دفترية 1.4 مرة.