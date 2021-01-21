وضع حجر أساس مشروع عين القاهرة باستثمارات 500 مليون جنيه والانتهاء خلال عامين

فاروق يوسف _ وضع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، حجر الأساس لبدء تدشين مشروع “عين القاهرة” – أكبر عجلة دوارة في أفريقيا-، والذي تنفذه شركة هاواي للسياحة والاستثمار، بتكلفة استثمارية تبلغ 500 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة هاواي بمناسبة تدشين مشروع “عين القاهرة” بحديقة المسلة بالزمالك، وذلك بحضور اللواء أمير أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وقال أحمد متولي، رئيس مجلس إدارة شركة هاواي، أن المشروع يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للشركة والتي تتبنى محاور متكاملة لتحقيق التنمية السياحية.

وأضاف، أنه سيتم الإنتهاء من المشروع خلال عامين، ويستهدف ما يصل إلى 2.5 مليون زائر سنويًا، ويقام على مساحة إجمالية 20 ألف متر مربع، كما أنه يوفر 4000 فرص عمل وغير مباشرة.

وأشار إلى أن المشروع تم تصميمه مع مراعاة كافة الاعتبارات البيئية للحفاظ على هوية منطقة الزمالك.

من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أن مشروع “عين القاهرة” يحقق هدفًا استراتيجيًا للتنمية السياحية المستدامة، والتكامل مع مع مشروع ممشى أهل مصر والجهود القائمة لتطوير محافظة القاهرة.

وأضاف، أن الحكومة تعمل على تطوير كافة المجالات المختلفة بالتعاون مع القطاعات والمؤسسات المنوطة بتلك الأنشطة، لافتًا إلى أن عين القاهرة ستكون بمثابة إضافة جديدة للمعالم الحضارية خاصة وأنها تعد خامس أكبر عجلة حول العالم، بعد لندن ودبي ولاس فيجاس، وسنغافورة.