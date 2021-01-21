تكنوليس ترفع حصتها في مصر للأسمنت – قنا لأكثر من 5%

رنا ممدوح _ رفعت شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي – تكنوليس حصتها في رأسمال مصر للأسمنت – قنا من 4.95% إلى 5.075%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تكنوليس قامت بشراء عدد 92.125 ألف سهم من أسهم مصر للأسمنت – قنا بقيمة إجمالية 1.035 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 11.24 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت إجمالي نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 0.958% وتتوزع على كل من بيت الخبرة القابضة كامار بنسبة 0.95% وخالد عبد الله محمد بنسبة 0.008%.

الجدير بالذكر أن الأهلي كابيتال القابضة تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة مصر للأسمنت – قنا بنسبة 21.30%، تليها الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بنسبة 10.16%، ثم المصرية للمشروعات الاستثمارية بنسبة 10.07%.

وتستحوذ شركة الاستثمار الكويتية المصرية على حصة بنسبة 9.88% تليها بنك الاستثمار القومي بنسبة 9.57% ومصر لتأمينات الحياة بنسبة 9.37%.

وبلغت حصة كيو إن بي للخدمات المالية 6.69%، تليها بيت الخبرة للتأجير التمويلي تكنوليس بنسبة 5.075%.