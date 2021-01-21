البورصة: 383 إجمالي الأسهم المستجيبة لقرار الشطب الاختياري للسويس للأسمنت

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن إجمالي أوامر البيع والشراء بسوق الصفقات الخاصة استجابة لقرار الشطب الاختياري لأسهم شركة السويس للأسمنت المصدرة هى 383 سهم.

وأفادت البورصة، أن اليوم هو نهاية فترة تسجيل أوامر البيع والشراء

كانت السويس للأسمنت أعلنت أنه سيتم فتح سوق العمليات الخاصة في البورصة المصرية، لتلقي طلبات البيع من جميع المساهمين المعترضين والمتضررين من قرار الشطب الاختياري، بما فيهم الدائنون المرتهنون وغيرهم من المساهمين خلال الفترة من 17 يناير إلى 21 يناير 2021.

وفي 10 ديسمبر الماضي وافق مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت على شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية شطباً اختيارياً.

كما وافق المجلس على شراء جميع أسهم المساهمين المعترضين على الشطب الاختياري والمتضررين منه بنفس سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس اس.ايه.اس والذي تم تنفيذه بالبورصة المصرية يوم 19 نوفمبر الماضي والبالغ سعره 7.5 جنيه للسهم الواحد.