طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع بصورة طفيفة إلى 900 ألف

_ تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة تراجعا طفيفا الأسبوع الماضي، إذ تعصف جائحة كوفيد-19 بالبلاد، مما يزيد احتمالات انخفاض التوظيف للشهر الثاني على التوالي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات الإعانة الحكومية الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 900 ألف للأسبوع المنتهي في 16 يناير، مقارنة مع 926 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 910 آلاف في أحدث أسبوع.

هذا تعاني أنشطة مثل المطاعم والقاعات الرياضية اضطرابا بسبب وتيرة الإصابة بفيروس كورونا التي صارت خارج السيطرة، إذ تتقلص ساعات العمل لكثيرين ويفقد آخرون وظائفهم.

ورغم تراجع طلبات إعانة البطالة عن ذروة 6.867 مليون المسجلة في مارس، فإنها تظل فوق ذروة 665 ألفا المسجلة خلال فترة الركود الكبير بين 2007 و2009.

واستعاد الاقتصاد 12.4 مليون وظيفة من 22.2 مليون فُقدت في مارس وأبريل.

ويقول الاقتصاديون إن سوق العمل قد تحتاج عدة سنوات للتعافي من الجائحة.