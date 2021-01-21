البورصة المصرية ترتفع 0.48% بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات الأجنبية.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11654 نقطة، محققاً صعودا بنسبة 0.48%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.67%، وأغلق عند مستوى 64.28 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.39%، و 0.45% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة المصرية مبلغ 1.702.362 مليار جنيه على 187 شركة من خلال 55.445 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 80 شركة مقابل ارتفاع 69 في حين لم تتغير أسعار 38.

واتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 38.998 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 39.506 مليون جنيه، مقابل 508.065 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 37.874 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 55.168 مليون جنيه، مقابل 17.293 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.123 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 8.765 مليون جنيه، مقابل 7.641 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 82.79% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 11.13% والعرب على 6.07% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 24.45% من تعاملات اليوم مقابل 75.54% من نصيب الأفراد

وتصدر سهم دلتا للطباعة والتغليف قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.22%، تلاه سهم الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 8.12%، ثم سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 8.02%.

في حين تصدر سهم السويس للأسمنت قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.67%، تلاه سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 7.72%، ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 4.67%.

يري محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن استقرار الأسواق العالمية بعد اكتمال تنصيب الرئيس جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عزز من التحرك الإيجابي لمؤشرات البورصة بجلسة اليوم.

وتوقع عبد الحكيم، أن تواجه البورصة المصرية حركة تصحيحية بجلسات الأسبوع القادم، لافتاً إلى أن ذلك سيخلق فرص شرائية لبعض الأسهم.

ورأي أن أغلب القطاعات تتحرك بشكل إيجابي ولكن يتصدرهم كل من البنوك والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية.

ورشح رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية قطاع البتروكيماويات لتحقيق معدلات نمو جديدة على المدى القصير.

ومن جانبه توقع محمد كمال مدير تداول المؤسسات بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، أن تستهدف البورصة خلال جلسات الأسبوع القادم الوصول إلى مستوى 11800 نقطة، مرجحاً أن يواجه مؤشر EGX30 عنده بعض الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح.

وقال كمال، إن تحرر المؤشر من نقاط 11500 واقترابة من 11700 نقطة بأحجام تداولات مرتفعة يدعم حركة البورصة لمواصلة الصعود على المدى القصير.

وفيما يخص القطاعات فرأي أن قطاع العقارات كان الأفضل أداءا، ومرشح لقيادة السوق مصاحبا لقطاع البنوك.