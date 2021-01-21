ماونتن فيو تطلق مرحلة جديدة في مشروع تشيل أوت بارك باستثمارات 3.5 مليار جنيه

بكر بهجت _ أطلقت شركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري، مرحلة جديدة في مشروع تشيل أوت بارك بمدينة 6 أكتوبر، على مساحة 53 فدان باستثمارات 3.5 مليار جنيه.

وقال المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال الجولة التي عقدتها الشركة بالمشروع اليوم، إن مشروع تشيل اوت بارك يقام باستثمارات إجمالية تقارب 15 مليار جنيه على مساحة 216 فدان.

وأضاف أن المشروع يضم 1,957 وحدة سكنية. وقامت ماونتن فيو بتسليم أكثر من 550 وحدة بالمشروع، حيث أصبح المشروع مكتمل المرافق والخدمات وجاهز للمعيشة.

وتابع، أن المرحلة الجديدة التي أطلقت عليها الشركة اسم Lake Side Villas، تضم فيلات بمساحات تتراوح بين 185 الي 500 متر مربع.

وأشار سليمان، أن إيرادات الشركة خلال العام الماضي بلغت نحو 10 مليارات جنيه، وتسعى بصورة مستمرة لرفع تلك القيمة.

وأوضح أن الشركة تعاقدت مع مجموعة مصر التعليمية لإدخال مدرسة HaileyBury البريطانية في مشروع “أي سيتي أكتوبر، وهو أول دخول لها في الشرق الأوسط، باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة تتطلع لتسليم 380 وحدة من المرحلة الأولى بالمشروع في الربع الرابع من 2021، حيث تم توصيل جميع المرافق داخل المشروع.

ولفت إلى أن ماونتن فيو تخطط لضخ استثمارات في الإنشاءات بقيمة 650 مليون جنيه خلال عام 2021.