رئيس سبيد ميديكال يقلص حصته في بورتو جروب إلى 4.46%

رنا ممدوح _ قلص محمود لاشين رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال حصته في رأسمال مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب من 5% إلى 4.464%.

وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن لاشين قام ببيع 6.3 مليون سهم مقابل 4.617 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 0.733 جنيه، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وتبلغ إجمالي حصة المساهم والمجموعات المرتبطة 5.0023%، وسجلت حصة سمر سمير مصطفى نسبة 0.5%.

الجدير بالذكر أن عبد السلام مسعود يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية مجموعة بورتو جروب بنسبة 14.021%، يليه مروة محمد الأمين بنسبة 6.788%، ثم شركة أسماك بنسبة 5.95%، وهاشم حسين غنيم 5.196%.