- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ قلص محمود لاشين رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال حصته في رأسمال مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب من 5% إلى 4.464%.
وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن لاشين قام ببيع 6.3 مليون سهم مقابل 4.617 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 0.733 جنيه، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
وتبلغ إجمالي حصة المساهم والمجموعات المرتبطة 5.0023%، وسجلت حصة سمر سمير مصطفى نسبة 0.5%.
الجدير بالذكر أن عبد السلام مسعود يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية مجموعة بورتو جروب بنسبة 14.021%، يليه مروة محمد الأمين بنسبة 6.788%، ثم شركة أسماك بنسبة 5.95%، وهاشم حسين غنيم 5.196%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس سبيد ميديكال يقلص حصته في بورتو جروب إلى 4.46% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.