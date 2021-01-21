القناة للتوكيلات الملاحية تعين اللواء محمد الحسيني رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا للشركة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية في جلسته المنعقدة أمس، على اختيار اللواء بحري محمد الحسيني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

وفوض المجلس وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالقيام بكافة حقوق الإدارة والتوقيع على الشركة، كما له الحق في تفويض الغير بالتوقيع كما يمثل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وله الحق في الاقتراض أو الرهن لإصدار خطابات الضمان الخاصة بالشركة.

وكذلك تفويضة بالتوقيع على عقود البيع أو التوكيلات العامة والخاصة بالبيع وذلك عما تجرية الشركة من مزادات علنية لبيع سياراتها أو اتوبيساتها ومواتير السيارات والاتوبيسات واللنشات لمن يرسي عليهم المزادات.