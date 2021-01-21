الأسهم الأمريكية تفتح قرب ذرى قياسية بفضل تفاؤل اللقاح والتحفيز

سي إن بي سي _ فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية قرب مستويات قياسية مرتفعة الخميس 21 يناير في ظل تعويل المستثمرين على مزيد من الإغاثة من تداعيات الجائحة وتوزيع سريع للقاحات تحت إدارة بايدن لدعم الاقتصاد بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التعافي بسوق العمل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 9.6 نقطة بما يعادل 0.03% ليصل إلى 31198.01 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.6 نقطة أو 0.15% مسجلا 3857.46 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 64.2 نقطة أو 0.48% إلى 13521.476 نقطة، وهي ذروة غير مسبوقة للمؤشر.