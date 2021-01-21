البنك الأهلي يتصدر نشاط التجزئة المصرفية في مصر بمحفظة قيمتها 123 مليار جنيه

دوت الخليج – كشف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن زيادة محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 35% مسجلة 123 مليار جنيه، مقابل 90.7 مليار جنيه. وأشار عكاشة، إلى أن البنك يستهدف الوصول إلى 143 مليار جنيه لمحفظة التجزئة المصرفية بنهاية ديسمبر 2021. وأفاد عكاشة بأن الاستراتيجية القائمة ترتكز على عدة محاور أهمها إرساء مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، حيث يحرص البنك على التوسع في تطبيق هذا المفهوم سعيا لتقليل التعامل النقدي والتحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد مواكبا بذلك خطط الدولة في هذا الشأن، والتي تتم من خلال توفير وتطوير المنتجات والخدمات التي تؤدي إلى جذب شرائح جديدة من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي.

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