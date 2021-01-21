البنك الأهلي: 1.8 تريليون جنيه ودائع العملاء.. والقروض 866 مليارا بمعدل توظيف 47%

دوت الخليج – كشف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن وصول حجم محفظة ودائع العملاء بالبنك إلى حوالي 1.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، كما بلغ حجم إجمالي القروض 866 مليار جم بنسبة توظيف بلغت 47%.

وأضاف عكاشة، أن حجم التمويلات العقارية ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بنهاية ديسمبر 2020 قارب 10 مليارات جنيه وذلك لعدد 91 ألف عميل ومن المستهدف الوصول بها إلى 12 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وذكر البنك في بيان اليوم الخميس، أنه في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق المفهوم المتكامل للشمول المالي وتعزيزا لدوره القومي ودعم الدولة بلغ إجمالي عملاء البنك الاهلي عدد 15.4مليون عميل بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة 1.7 مليون عميل عن ديسمبر 2019 حيث يمثل قطاع الشباب (من 21 حتى 36 عام) 31% من عملاء الودائع في حين تمثل الاناث 41%.

وأطلق البنك الأهلي مجموعة من ماكينات الصراف الآلي ضمن استراتيجيته لدعم عملائه من ذوي الهمم من أصحاب الاعاقات الحركية وكذا من المكفوفين وضعاف البصر حيث بلغ عددها 16 ماكينة بحيث تتيح لهم الاستفادة التامة من كافة الخدمات التي تتيحها الماكينات بسهولة دون الحاجة الى المساعدة.

ويستهدف البنك الأهلي زيادة انتشاره الجغرافي في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء في الوقت الذي تولى فيه الدولة والبنك المركزي أهمية كبيرة لإرساء فكر الشمول المالي، حيث يمتلك البنك الاهلي 4,941 ماكينة صرف الي بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة قدرها 705 ماكينة عن ديسمبر 2019 تتركز 66% منها خارج القاهرة الكبرى، بحسب البيان.

ونوه البنك الأهلي، بأنه يستهدف أيضا زيادة عدد ماكينات الصراف الألى في جميع المحافظات ليصل الى 6500 ماكينة بنهاية عام 2023، وهو ما يأتي تماشيا مع خطة البنك المركزي المصري المصري لنشر والتوسع في ماكينات الصرف الالي لخدمة مختلف عملاء القطاع المصرفي بسائر أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم في الحصول على احتياجاتهم المالية دون الحاجة لزيارة الفروع.

كما قام البنك بافتتاح 38 فرعا جديدا خلال العام لتصل بذلك منظومة فروعه الى 541 فرعا بنهاية ديسمبر 2020 موزعه على انحاء الجمهورية ويستهدف البنك للوصول بشبكة فروعه الى 700 فرع بنهاية ديسمبر2023