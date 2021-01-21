القروض الشخصية تستحوذ على 77.5% من محفظة الأهلي للتجزئة المصرفية بقيمة 95.3 مليار جنيه

دوت الخليج – قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن القروض الشخصية احتلت مقدمة المنتجات الأكثر استحواذا على محفظة منتجات التجزئة المصرفية للبنك بنهاية العام الماضي، مسجلة 95.3 مليار جنيه.

وأوضح أبو الفتوح أن القروض الشخصية مثلت نحو 77.5% من إجمالي محفظة التجزئة التي سجلت 123 مليار جنيه نهاية العام الماضي، عبر برامج تلائم احتياجات كافة شرائح العملاء.

وكشف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن الوصول بمحفظة بطاقات الائتمان بنهاية ديسمبر 2020 إلى 1.3 مليون بطاقة ائتمان بحجم محفظة قدره 7.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وقال أبو الفتوح إن النمو المحقق في عدد بطاقات الائتمان جاء نتيجة استقطاب شرائح عملاء جدد بدء من سن 21 سنة، اضافة الى السبق في إصدار اول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل اسم ” بطاقة ميزة ” والتي تتميز بقبول اوسع داخل مصر لدى الجهات التجارية والخدمية وبصفة خاصة سداد المدفوعات الحكومية، الامر الذي يدعم توجه البنك نحو تقليل حجم تداول النقود بالسوق المحلية.

وأشار أبو الفتوح، إلى إصدار البنك الأهلي نحو 3.3 مليون بطاقة ميزة كأول بنك مصري يصل الى هذا الحجم من الإصدارات لشرائح عديدة من المواطنين لم يسبق لمعظمها التعامل مع البنوك.