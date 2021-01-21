سوس: محفظة الأهلي نت تضم 5.4 مليون عميل بحجم معاملات 417 مليار جنيه

دوت الخليج – قال كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يعمل باستمرار على تقديم العديد من الخدمات الجديدة في المرحلة القادمة وأهمها تطوير الخدمات المقدمة من خلال ماكينات الصراف التفاعلي (ITM) حيث يعد البنك الأهلي المقدم الأوحد لهذه الخدمة في السوق المصرفي بمصر وفقا والاتجاه العالمي في تقديم الخدمات المصرفية.

وأكد سوس، على أن تلك الخدمات زادت من إقبال العملاء على خدمات الانترنت والموبايل البنكي بشكل إيجابي خاصة في ضوء تداعيات فيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي عدد اشتراكات العملاء بخدمة الأهلي نت من الأفراد 5.4 مليون عميل بحجم معاملات417 مليار جنيه ومن الشركات 46 الف عميل بحجم معاملات وصل الى 38 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن عدد المحافظ الإلكترونية الفون كاش بلغ 1.8 مليون محفظة منذ بداية إطلاق الخدمة وحتى ديسمبر 2020، حيث أتاح البنك أيضا خدمة الاشتراك بمحفظة الفون كاش للعملاء الحاليين من خلال الموقع الرسمي للبنك.

وكشف سوس، عن زيادة عدد حركات محفظة الفون كاش بنحو 3.3 مليون حركة، لتصل إلى 11.6 مليون حركة بنهاية ديسمبر 2020 مقابل 8.3 مليون حركة في ديسمبر 2019 وبحجم 2.9 مليار جنيه مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه في ديسمبر 2019 قبل التداعيات الأخيرة لفيروس كورونا بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه وبنسبة بلغت 164%.

وأشار سوس الى تضافر كافة الجهود داخل منظومة البنك كونه أكبر وأعرق مؤسسة مالية لتعزيز دوره الرائد في دعم التطور الاقتصادي الشامل الذي تشهده مصر حاليا في كافة المجالات، وخاصة مجال الحوالات الواردة للمصريين العاملين بالخارج والذي يضعه البنك على رأس أولوياته ويسخر له كافة الإمكانات البشرية والتكنولوجية والفنية.

ونوه بإتاحة البنك الأهلي إمكانية صرف الحوالات على حسابات العملاء لدى البنك أو من خلال البطاقات المدفوعة مقدما التي يصدرها سعيا للاستفادة من تلك التحويلات في خدمة الاقتصاد المصري لما تمثله من أحد المصادر الهامة للدخل القومي.

وذكر سوس، أن البنك الأهلي وقع بروتكول تعاون مع البريد المصري لإتاحة صرف الحوالات الواردة من الخارج عبر مكاتب البريد وتوفر تلك الخدمة امكانية استقبال الحوالات الواردة من الخارج عن طريق البنك الأهلي المصري وإتاحتها للصرف من خلال مكاتب البريد المختلفة على مستوي الجمهورية وبالإضافة الي ذلك، فقد تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Ripple بما يتيح استخدام تقنيات Block Chain في استقبال حوالات المصريين بالخارج