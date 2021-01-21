البنك الأهلي يستعرض خطط التحول الرقمي وجهوده لتعميم الشمول المالي

دوت الخليج – أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، حرص البنك على تطبيق استراتيجيته القائمة على التوسع في التحول الرقمي لمنظومة العمل البنكية.

وأفادت الباز بأن استراتيجية تنفذ من خلال إتاحة المنتجات والخدمات الرقمية بالعديد من القنوات البديلة التي يتيحها البنك مثل الموبايل البنكي والأهلي نت، محفظة الفون كاش، الموقع الإلكتروني للبنك، مركز الاتصالات الهاتفية، فروع الخدمة الإلكترونية.

وذكرت أن فروع الخدمة الإلكترونية كان البنك الأهلي أول من أطلقها في مصر مطلع عام 2019 بهدف توسيع قاعدة الشرائح التي يستهدفها من تلك الفروع تعزيزاً لمفهوم الخدمات الذاتية حيث افتتح البنك 22 فرع خدمة الكترونية حتى نهاية عام 2020.

وكشفت الباز، عن خطة البنك الأهلي للوصول بعدد الفروع الإلكترونية إلى 25 فرعا بنهاية العام الحالي، بجانب العديد من القنوات التي يتم دراستها بشكل مستمر لتضاف الى قائمة الخدمات الرقمية، وهي الاستراتيجية التي تأتي تماشياً مع الشمول المالي ومواكبة التوجه الرقمي العالمي.

وأضافت أن البنك الأهلي يدرس حاليا مع شركات وهيئات دولية لتقديم الصيرفة الرقمية بعد تجربة البنك الرائدة في إطلاق الفروع الخدمة الالكترونية التي كانت بداية لهذا التحول.

وأشارت نائب رئيس البنك الأهلي، إلى إطلاق باقة جديدة من الخدمات من خلال الإنترنت البنكي “الأهلي نت” وتطبيق الهاتف المحمول “الأهلي موبايل” استكمالا لخطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية الحالية.

وأوضحت الباز، أن تلك الباقة تتضمن لأول مرة إمكانية إجراء التحويلات بين الحسابات المحلية باستخدام رقم الحساب الدولي ” IBAN “، وكذا إجراء التحويلات للمحافظ الإلكترونية من خلال شبكة ” ACH ” وتتضمن أيضا إتاحة سداد المدفوعات من خلال شركة فوري، كمقدم خدمة وأكدت الباز حرص البنك على دعم مبادرات البنك المركزي المصري وبصفة خاصة مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، حيث يتصدر البنك مركزا متقدما في ترتيب البنوك المشاركة بالمبادرة بحصة سوقية تجاوزت 30%.

وأكدت على إيمان البنك الأهلي بأهمية هذه المبادرات المختلفة في النهوض بالقطاع العقاري وتوفير مسكن مناسب لاحتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة، كما يدعم البنك المبادرة الوطنية لرئيس الجمهورية ” ما يغلاش عليك” الهادفة لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلى، بالتعاون مع البنك المركزي المصري المصري عن طريق تقديم التمويل للعملاء بدون مصاريف إدارية وبسعر عائد مميز أثناء فترة الحملة.

ولفتت الباز إلى تخفيض البنك الأهلي سعر العائد لعملاء بطاقات الائتمان الراغبين في تقسيط مشترياتهم من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف على الخط الساخن.

وأضافت ان البنك قد وقع بروتوكولات تعاون مع كل من شركات فوري وأمان وخالص لاستهداف اتاحة 70 ألف ماكينة لنقاط البيع الإلكترونية POS حيث يستهدف البنك تفعيل المبادرة غير المسبوقة التي أطلقها البنك المركزي المصري مؤخرا لتنشيط السداد الإلكتروني، والتي تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والبنك المركزي لتخفيف حدة انتشار فيروس كورونا.

وقالت الباز، إن البنك الأهلي المصري حقق أكثر من 71 % من المستهدف من المبادرة حيث بلغ اجمالي عدد ماكينات ال POS اكثر من 169 الف ماكينة بنهاية ديسمبر 2020 مما يؤكد على حرص البنك من خلال منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة به على دعم توجيهات الدولة الهادفة للتحول الي مجتمع اقل اعتمادا على النقد.

وأضافت أن البنك الأهلي يخطط لانتشار ماكينات الـ POS لتصل إلى 240 ألف ماكينة.

وفي ذات الإطار، أشارت الباز الى قيام البنك بإطلاق خدمات تفعيل بطاقات الدفع وبطاقات الائتمان من خلال ماكينات الصراف الألى والقنوات الرقمية، مع اجراء تحديث شامل للموقع الإلكتروني الرسمي ليخدم نشر الوعي المصرفي لكافة الخدمات والمنتجات المصرفية والرقمية بشكل مبسط مع امكانية التقديم الكترونيا على بعض الخدمات والمنتجات عبر الموقع.

ونوهت الباز، بأن المحفظة الضخمة للتجزئة المصرفية للبنك والتي تضم العديد من المنتجات والخدمات المصرفية وكذلك التوسع الكبير في الخدمات الرقمية تتطلب تدعيم مستمر وتحديث للبنية التكنولوجية للبنك سعيا لاستيعاب هذا التطور المتلاحق والمتنامي.

وأضافت أن ما ذكرته يدفع البنك لتبني استراتيجية طموحة لتطوير تلك البنية بما يواكب أحدث الأساليب المتبعة ويضمن قدرتها على ضم المزيد من الخدمات والتحديثات على أعمال البنك المختلفة بأعلى درجات الجودة ومعايير الأمان، اضافة الى حرص البنك على توفير التدريب اللازم لكوادره البشرية التي يقع على عاتقها تقديم أفضل خدمة لجمهور العملاء.