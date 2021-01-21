إيطاليا تسجل 14078 إصابة و521 وفاة جديدة بفيروس كورونا

روسيا اليوم _ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 14078 إصابة و521 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14078 حالة، مقابل 13571 في بيانات أمس الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 2428221.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 521 وفاة جديدة جراء المرض، مقابل 524 الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 84202 حالتين.

وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1827451 شخصا بعد رصد 20519 حالة شفاء، بينما تعد حالات 516568 شخصا نشطة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل.

وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.

لكن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، حذر من زيادة في الإصابات اليومية بالفيروس في البلاد.